Kamala e o sonho de ser a primeira mulher presidente dos EUA

NOVA YORK, 4 NOV (ANSA) - Por Serena Di Ronza - Kamala Harris, de mãe indiana e pai de origem jamaicana, foi a primeira mulher vice-presidente dos Estados Unidos e agora pretende alcançar o feito que Hillary Clinton não conseguiu: quebrar o teto de vidro e conquistar a Casa Branca.

Depois de quase quatro anos como número dois de Joe Biden, Harris decolou com a retirada do presidente da corrida eleitoral. Um retrocesso que a colocou em primeiro plano no cenário nacional e confrontou diretamente Donald Trump.

Com uma mensagem de alegria e otimismo, Harris convidou os americanos desde julho passado a "virar a página", a "não voltar atrás" com Trump e a abrirem-se a uma nova geração de líderes, dos quais ela gostaria de ser a vanguarda.