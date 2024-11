O que dizem as pesquisas na véspera de eleição nos EUA?

Nenhum levantamento divulgado desde meados de outubro apresenta uma diferença maior do que três pontos percentuais entre os dois candidatos, separados sempre dentro da margem de erro.

No entanto, como os EUA definem seu presidente por meio de colégio eleitoral, é recomendável olhar com mais atenção as pesquisas nos estados-pêndulos, que não apresentam um claro domínio democrata nem republicano e costumam ser decisivos.

Em 2024, as atenções estarão sobretudo em Arizona, Carolina do Norte, Geórgia, Michigan, Nevada, Pensilvânia e Wisconsin - em 2020, Biden derrotou Trump em todos por margem estreita, com exceção da Carolina do Norte, onde o magnata prevaleceu.

Neste ano, a média calculada pelo FiveThirtyEight coloca Harris em vantagem estreita no Michigan (47,9% a 47,1%) e no Wisconsin (48,2% a 47,4%) e Trump na frente no Arizona (49,1% a 46,5%), na Carolina do Norte (48,4% a 47,2%), na Geórgia (48,6% a 47,1%), em Nevada (47,9% a 47,3%) e na Pensilvânia (47,9% a 47,7%).

O RealClearPolitics mostra um cenário semelhante, com vantagem numérica da democrata no Michigan (48,6% a 47,7%) e no Wisconsin (48,5% a 48,2%) e do republicano no Arizona (48,9% a 46,3%), na Carolina do Norte (48,8% a 47,3%), na Geórgia (49,3% a 47,4%), em Nevada (48,5% a 47,5%) e na Pensilvânia (48,3% a 48,0%).

No entanto, também nestes sete estados, as pesquisas de cada instituto estão quase sempre dentro da margem de erro.