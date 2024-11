Chefe da Câmara da Itália confirma presença em 'P20' em Brasília

SÃO PAULO, 5 NOV (ANSA) - O presidente da Câmara dos Deputados da Itália, Lorenzo Fontana, estará em Brasília nos dias 7 e 8 de novembro para participar da reunião de chefes dos parlamentos dos países do G20 (P20), grupo comandado pelo Brasil em 2024.

O evento, que ocorre cerca de 10 dias antes da cúpula de líderes do G20, no Rio de Janeiro, tem como tema central a luta "por um mundo justo e um planeta sustentável", com o objetivo, segundo o Senado Federal, de debater "questões globais urgentes, como o combate à fome, a redução da pobreza e a transição ecológica justa e inclusiva".

Fontana discursará na terceira sessão de trabalho, na sexta-feira (8), às 9h30, na sede da Câmara dos Deputados, com o tema "A construção de uma governança global adaptada aos desafios do século 21".