Comites de SP quer ampliar ligação de jovens com italianidade

SÃO PAULO, 5 NOV (ANSA) - Por Bruna Galvão - O Comitê dos Italianos no Exterior (Comites) de São Paulo quer aumentar o envolvimento das novas gerações com a comunidade ítalo-brasileira para garantir a proteção do legado de 150 anos de imigração no maior país da América Latina.

"Nosso compromisso é oferecer aos italianos e descendentes um espaço de participação ativa em que possam compartilhar tradições e se envolver em questões que refletem sua identidade e raízes na Itália", afirma à ANSA o presidente do Comites São Paulo, Alberto Mayer.

Para que esse comprometimento se mantenha aceso, o representante da instituição destaca a necessidade de ações voltadas aos jovens, que são o futuro da manutenção do legado do "Belpaese" no Brasil.