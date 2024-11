G7 condena presença da Coreia do Norte em guerra na Ucrânia

Além disso, os chanceleres do G7 ampliado "condenam com a máxima firmeza possível a crescente cooperação militar" entre Moscou e Pyongyang, incluindo a "compra ilícita de mísseis balísticos norte-coreanos por parte da Rússia".

Ainda segundo os ministros, isso representa uma "violação direta" das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, do qual a própria Rússia é membro permanente. O grupo também expressou preocupação com as "potenciais consequências de quaisquer transferências de tecnologia nuclear da Rússia à Coreia do Norte".

"Reafirmamos nosso compromisso inabalável de apoiar a Ucrânia na defesa de sua liberdade, soberania, independência e integridade territorial", afirma a nota, divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores da Itália, presidente do G7 em 2024.

A Ucrânia estima que cerca de 15 mil norte-coreanos serão deslocados para a linha de frente em localidades do nordeste, do leste e do sudeste da Ucrânia. Já o Kremlin alega que Kiev está tentando "internacionalizar o conflito" para "envolver a Coreia do Sul". (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.