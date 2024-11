Papa defende acesso à educação de forma universal

Em tempos onde cada vez mais a inteligência artificial ganha espaço, o Papa destacou também a importância das emoções no processo de aprendizado e criação.

De acordo com ele, "nenhum algoritmo poderá substituir a poesia, a ironia, o amor", e, por isso, "os estudantes precisam ter contato com as próprias emoções".

Para o líder católico, uma universidade "precisa ter cheiro de pessoas e incluir as diferenças, sem medo".

A Pontifícia Universidade Gregoriana foi fundada em 1551, sendo a mais antiga do gênero. Nela se formaram 27 santos, 57 beatos e 16 papas. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.