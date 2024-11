Número de desaparecidos em inundações na Espanha passa de 90

As inundações fizeram pelo menos 219 vítimas, de acordo com o ministro do Interior da Espanha, Fernando Grande-Marlaska, sendo 211 na Comunidade Valenciana (onde fica Valência), sete em Castilla-La Mancha e uma na Andaluzia.

O desastre foi causado por um fenômeno conhecido como Depressão Isolada em Níveis Altos (Dana, na sigla em espanhol), que acontece quando uma massa de ar gelado cai sobre outra de ar quente, produzindo chuvas intensas. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.