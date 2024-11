Rússia e Ucrânia fazem rara reunião sobre questão humanitária

KIEV, 8 NOV (ANSA) - Mediadores de direitos humanos russos e ucranianos anunciaram nesta sexta-feira (8) que se reuniram em Belarus para discutir questões humanitárias, em um encontro raro entre ambos os países que protagonizam um conflito desde fevereiro de 2022.

"Uma reunião conjunta foi realizada com o lado ucraniano no território de Belarus", declarou a mediadora russa, Tatiana Moskalkova, no Telegram.

De acordo com Moskalkova, o encontro foi pautado por um diálogo "sobre a forma de articular uma maior cooperação humanitária para proporcionar assistência aos civis". Além disso, as partes trocaram listas de prisioneiros de guerra e cartas de seus familiares.