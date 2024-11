Catar se retira como mediador na guerra em Gaza, diz fonte

Além disso, a mídia local apontou que o emirado decidiu não receber mais o Hamas após forte pressão dos Estados Unidos.

O pequeno Estado do Golfo rico em gás tem um vasto histórico de mediação de conflitos. Anteriormente, o Catar ajudou no fechamento de acordos para libertar americanos presos no Irã e no Afeganistão, além de comandar avanços diplomático em confrontos no continente africano. (ANSA).

