Criação de Estado palestino 'não é realista', afirma Israel

No último domingo (10), dois ataques israelenses no norte de Gaza mataram dezenas de pessoas, sendo pelo menos 13 crianças, e o alto representante para Política Externa da União Europeia, Josep Borrell, citou até a possibilidade de uma "limpeza étnica" no enclave.

"A realidade cotidiana dos deslocamentos forçados viola o direito internacional, assim como o uso da fome como arma de guerra", disse. (ANSA).

