Ferragni e Fedez fecham acordo de divórcio e dividirão despesas

ROMA, 11 NOV (ANSA) - A empresária e influenciadora digital Chiara Ferragni e o rapper Fedez chegaram a um acordo de divórcio, colocando fim a um dos casais mais amados e comentados da Itália nos últimos anos.

Em declaração conjunta divulgada nesta segunda-feira (11), os advogados das duas partes afirmam que o documento será protocolado "em breve" para homologação no Tribunal de Milão, que "pronunciará o divórcio após seis meses".

"Leone e Vittoria [filhos de Ferragni e Fedez] ficarão com a mamãe e o papai pelos mesmos períodos, durante os quais cada genitor ficará responsável pelas despesas de manutenção", diz o comunicado assinado pelos advogados Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci, da parte do rapper, e Daniela Missaglia, do lado da influenciadora.