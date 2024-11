Partido confirma candidatura de Morales em eleições de 2025

O ex-chefe de Estado também argumentou que La Paz usa as estruturas judiciais para impedi-lo de concorrer no próximo pleito, além de fragmentar os eleitores tradicionais do MAS para obter vantagens políticas.

A ação do partido é apenas o mais recente episódio da longa novela que tem como principal destaque a disputa interna da legenda travada por Morales e Arce.

Os apoiadores do ex-presidente chegaram a bloquear as principais estradas do país durante mais de 20 dias, impossibilitando a distribuição de alimentos e combustíveis, o que causou prejuízos estimados em cerca de 2 bilhões de euros.