Premiê da Itália confirma presença em COP marcada por ausências

ROMA, 11 NOV (ANSA) - A premiê da Itália, Giorgia Meloni, confirmou presença na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP29, que começou nesta segunda-feira (11) em Baku, capital do Azerbaijão, e vai até 22 de novembro.

A primeira-ministra deve discursar na cúpula ambiental da ONU na manhã de 13 de novembro, no segundo dos dois dias dedicados a pronunciamentos de chefes de Estado e de governo. Meloni retornará a Roma logo após sua fala em Baku.

A delegação italiana na COP29 ainda terá o ministro do Meio Ambiente e da Segurança Energética, Gilberto Pichetto, o enviado especial do governo para as mudanças climáticas, Francesco Corvaro, e negociadores liderados por Alessandro Guerri e Federica Fricano.