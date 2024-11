Tribunal nega recurso contra nome de Berlusconi em aeroporto

ROMA, 11 NOV (ANSA) - O Tribunal Administrativo Regional (TAR) da Lombardia rejeitou nesta segunda-feira (11) o pedido para suspender a nomeação do aeroporto de Malpensa em Milão, na Itália, em homenagem ao ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi, falecido há mais de um ano.

O Ministério de Infraestrutura e Transportes do país, chefiado por Matteo Salvini, líder do partido de direita Liga, recebeu com "grande satisfação" a decisão dos magistrados lombardos.

"É uma lição para a esquerda que não ganha eleições e reduz tudo a uma questão de disputa judicial", disseram fontes da pasta.