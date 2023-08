Campeãs do mundo se recusam a jogar até saída de dirigente - As 23 jogadoras da seleção espanhola que conquistaram a Copa do Mundo divulgaram nota pedindo a renúncia de Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, após ele agarrar e beijar Jennifer Hermoso.As 23 jogadoras espanholas campeãs da Copa do Mundo Feminina da Fifa divulgaram na noite desta sexta-feira (25/08) que se recusarão a jogar pelo país caso Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), não deixe o cargo.

Rubiales deu um beijo na boca da jogadora espanhola Jennifer Hermoso após agarrá-la pela cabeça, durante a cerimônia de entrega de medalhas depois da Espanha conquistar a Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia com uma vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra, no domingo.

"Depois de tudo o que aconteceu na cerimônia de entrega de medalhas do Mundial Feminino, todas as jogadoras que assinaram este texto recusarão uma próxima convocação caso a liderança atual seja mantida", diz a nota.