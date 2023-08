Dinamarca vai proibir queima do Alcorão - Profanação do livro sagrado do islamismo poderá acarretar em multa e prisão de dois anos. Recentemente, queima das escrituras em países nórdicos provocou protestos no mundo muçulmano.O governo da Dinamarca apresentou nesta sexta-feira (25/08) um projeto de lei que proíbe a profanação de cópias do Alcorão, incluindo a queima do livro sagrado do islamismo. A decisão foi tomada após atos desse tipo no país, que desencadearam protestos em várias nações muçulmanas.

A lei "proíbe o tratamento inadequado de objetos de significado religioso importantes para uma comunidade religiosa", afirmou o ministro da Justiça dinamarquês, Peter Hummelgaard.

A medida tem como objetivo evitar que estes itens sejam queimados ou pisoteados em locais públicos. O governo rejeitou objeções apresentadas por alguns partidos de oposição que alegavam que a proibição violaria a liberdade de expressão.