Qual o destino dos combatentes do Grupo Wagner em Belarus?

Uma retirada completa das tropas do Wagner de Belarus não é do interesse da Rússia. Isso levaria a uma desescalada nas fronteiras com a Polônia e a Lituânia, onde os mercenários Wagner estão estacionados e são vistos como uma ameaça nos países vizinhos membros da União Europeia (UE). Friedman acredita que grande parte das tropas do Wagner será enviada para a Rússia ou para a África.

Aleksander Klaskovsky, analista do projeto de mídia independente belarrusso Posirk, vê a situação de forma diferente. Para ele, Lukashenko não tem interesse que os membros do Wagner permaneçam em Belarus.

Os mercenários não têm liderança, e o destino do grupo como uma forte unidade de combate com ambições políticas está em aberto. Tanto o presidente da Rússia, Vladimir Putin, quanto Lukashenko estão interessados ??no enfraquecimento do Grupo Wagner.

Também porque a UE e a Otan poderiam fechar a fronteira com Belarus. O fato de as relações com os países europeus vizinhos terem deteriorado dramaticamente é "desfavorável" para Lukashenko, segundo Klaskovsky. O governante belarrusso tentará, portanto, livrar-se do Wagner.

...para provocar a UE