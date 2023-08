Fifa suspende dirigente espanhol que beijou jogadora

Paralelamente, o presidente do Conselho Superior de Esportes (CSD, na sigla em espanhol) afirmou nesta sexta-feira que vai denunciar Rubiales ao Tribunal Administrativo do Desporto (TAD) com o objetivo de suspendê-lo.

Victor Francos garantiu que o órgão avançaria ainda nesta sexta-feira com a denúncia por "infrações muito graves". Francos, que pediu desculpa por toda a situação, lamentou que a assembleia da RFEF não tenha servido para "resolver a situação".

"O discurso do senhor Rubiales perante a Assembleia da RFEF é absolutamente incompatível com a representação que tem no esporte espanhol e com os valores de uma sociedade avançada como a espanhola", afirmou o CSD em um comunicado.

le (EFE, Lusa, ots)