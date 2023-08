Lula critica Conselho de Segurança da ONU e pede reforma - Em Angola, presidente falou sobre falta de representatividade e disse que órgão que "deveria ser a segurança da paz e da tranquilidade" é, justamente, "o que faz a guerra sem conversar com ninguém".Em visita oficial a Angola, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu neste sábado (26/08) uma reforma no Conselho de Segurança da ONU, destacou a falta de representatividade de países latinos e africanos no órgão e disse que a entidade já não representa mais "aquilo para o qual foi criada".

"A ONU de 2023 está longe de ter a mesma credibilidade da ONU de 1945", afirmou na capital angolana, Luanda.

Para Lula, o órgão que "deveria ser a segurança da paz e da tranquilidade" é, justamente, "o que faz a guerra sem conversar com ninguém".