O processo de "russificação" em uma cidade ocupada na Ucrânia

Mas antes que os esforços da Rússia para erradicar a herança ucraniana pudessem começar, as forças russas precisavam, primeiro, lidar com a resistência da população que encontraram após a rendição. Não um tiroteio contra o invasor, mas uma manifestação de moradores encabeçada por Mykola Masliy, um líder da oposição local e veterano do conflito de 2014 no leste da Ucrânia.

Paradeiro misterioso de líder da resistência

Masliy agiu rapidamente. Poucos dias após a invasão, tentou organizar uma resistência armada, mas não conseguiu reunir tropas e equipamentos suficientes para conter o avanço russo.

Passou, então, a resistir de outra forma: organizando uma grande manifestação, usando grupos de bate-papo locais para espalhar a mensagem. E nisso ele teve êxito.

No sexto dia da invasão russa, Masliy conseguiu reunir cerca de 300 pessoas na praça central da cidade, em frente à prefeitura onde a rendição havia sido anunciada.