O que o filme "Superpower" diz sobre Zelenski - e Sean Penn

Enquanto a pandemia de covid-19 atrasava o cronograma de Superpower, a crise política entre Kiev e Moscou se agravou. As filmagens começaram no terceiro trimestre de 2021, e quando, apenas poucos meses mais tarde, as tropas de Vladimir Putin atravessaram a fronteira, Penn reuniu-se em Los Angeles com sua equipe e consultores.

União nacional, o "superpoder" dos ucranianos

Em de 24 de fevereiro 2022, o início oficial da invasão russa, o cineasta americano se encontrava em Kiev, atordoado pelos acontecimentos e profundamente impressionado com Zelenski, que honrou o encontro marcado para aquela noite apesar do começo da guerra.

Penn testemunhou uma surpreendente metamorfose: o presidente ucraniano passou a ser o portador da esperança de uma nação ainda jovem e cuja existência estava ameaçada. "Corajoso e emocionante", comentou com admiração, após o breve diálogo com Zelenski.

Com supreendente franqueza, Sean Penn admite que pouco sabia sobre a situação no Leste Europeu, e que só mais tarde informou-se sobre o Euromaidan, a onda de protestos iniciada em 2013, reunindo na Praça da Independência da capital centenas de milhares de cidadãs e cidadãos ucranianos pró-União Europeia.