Por que Vlad 3º, o Drácula histórico, chorava sangue

A personagem que inspirou o romance homônimo do irlandês Bram Stoker, publicado em 1897, foi o voivode (príncipe) Vlad 3º (ca. 1428-1477), apelidado Dr?culea (Filho do Dragão), que reinou com crueldade extrema na Valáquia, atual Romênia: a ele se atribuem mais de 80 mil mortes.

Cerca de 550 anos atrás, ele mandou empalar milhares de presos otomanos, também crianças. Esse suplício consistia em introduzir uma estaca ou lança pelo ânus da vítima e deixá-la morrer lenta e dolorosamente por hemorragia. Daí seu outro cognome: Vlad, o Empalador.

Proteínas misteriosas nas cartas do príncipe

Para saber mais sobre esse modelo histórico do mito dos vampiros, uma equipe liderada por Maria Pittala, da Universidade de Catânia, Itália, examinou três cartas manuscritas, enviadas por Vlad 3º entre 1457 e 1475 aos governantes da cidade de Sibiu. Duas delas jaziam há mais de cinco séculos, basicamente intocadas, nos arquivos municipais.

Ao todo, os cientistas encontraram 575 peptídios (cadeias de aminoácidos menores do que as proteínas) de origem humana diferentes: mesmo no simples ato de escrever uma carta, escamas da pele, suor e sebo se acumulam no papel, e suas proteínas são detectáveis até séculos mais tarde.

Além disso, pressionou-se sobre o documento uma película de acetato-vinilo de etileno (EVA, na sigla em inglês), que aglutina proteínas e peptídeos. As moléculas assim isoladas são classificadas pela técnica de espectrometria de massa.