Discurso lendário de Martin Luther King completa 60 anos

Ao vincular citações bíblicas com palavras de hinos nacionais americanos patrióticos, como America, com sua estrofe "eu canto sobre você, meu país, a doce terra da liberdade", King criou seu próprio estilo linguístico.

Em inglês, essa técnica retórica é chamada de voice merging. Como se baseia em um nível mais profundo e espiritual, o efeito vai muito além do significado concreto das palavras.

O discurso I have a dream (Eu tenho um sonho) pode ser o mais conhecido de King, mas ele usou a estratégia retórica tanto antes quanto depois. Após sua prisão no estado americano do Alabama por desobediência civil, ele escreveu Letter from a Birmingham Jail (Carta de uma cadeia de Birmingham) em 16 de abril de 1963.

Nela, lê-se: "Assim como os profetas do século 17 a.C. deixaram seus vilarejos e pregaram ‘Assim diz o Senhor', além das fronteiras de suas cidades natal. Como o apóstolo Paulo deixou sua Aldeia de Tarsos e levou o Evangelho de Jesus Cristo para os quatro cantos do mundo greco-romano, então, eu estou compelido de pregar o evangelho da liberdade além de minha cidade natal. Como Paulo, devo constantemente responder ao apelo macedônio por ajuda".

O leitor não precisa conhecer as histórias bíblicas para entender o significado. A escrita de cartas como forma de comunicação também remonta a séculos atrás - por exemplo, nas 13 epístolas do apóstolo Paulo na Bíblia.