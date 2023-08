Idioma inglês em campanha de conquista na Alemanha - Das salas de aula a tribunais e política, país cede ao avanço do inglês no dia a dia, também para aumentar sua atratividade global. Serviços públicos resistem, pois Código Civil só reconhece o alemão como língua oficial.Não vão tão longe assim os dias em que políticos alemães se recusavam a falar inglês: ainda em 2009, o então ministro do Exterior, Guido Westerwelle, fez manchetes por esnobar um repórter da BBC que lhe pediu que respondesse em inglês: "Na Alemanha, é claro, a gente fala alemão", rebateu o político liberal.

Hoje não são poucos os altos funcionários alemães aptos a ostentar suas credenciais linguísticas. O ministro da Defesa, Boris Pistorius, e a do Exterior, Annalena Baerbock, não têm problemas no desempenho de suas funções no estrangeiro. Recentemente seu colega Christian Lindner, das Finanças, participou de um debate sobre a economia alemã na Bloomberg TV.

A ex-chanceler federal Angela Merkel (2005-2021) quase nunca falava inglês – mesmo em seu discurso aos formandos de Harvard, em 2019, ou numa entrevista com a repórter da CNN Christiane Amanpour.