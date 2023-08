Onde os direitos LGBTQ retrocedem no mundo

Indonésia: Sexo extraconjugal punido com prisão

Na Indonésia, o matrimônio homossexual é ilegal. Porém a criminalização da sexualidade não se restringe à comunidade LGBTQ: o país se impôs a meta de dar fim a toda atividade sexual fora do casamento até o ano 2025. Os infratores estão ameaçados com até um ano de prisão. A regra se aplica não só aos residentes, mas também aos visitantes do exterior, como os turistas da vizinha Bali.

No tocante à homossexualidade, o país está se afastando cada vez mais de sua política passada: apesar de possuir a maior população muçulmana do mundo e ao contrário de numerosas nações islâmicas, por muitos anos a Indonésia fora tolerante com relações entre indivíduos do mesmo sexo.

A província autônoma de Aceh adota há bastante tempo penalidades mais severas, com base numa interpretação da xaria, a lei canônica do Islã, adotada em 2003: esta pune o sexo homossexual com 100 golpes de vara, apedrejamento e açoitamento em público.

Autor: Oliver Pieper, Augusto Valente