Oriente Médio mostra riscos da biometria analisada por IA

"Há algumas coisas que parecem ser uma mudança radical", afirmou. "Uma delas é a variedade de maneiras para identificar e rastrear uma pessoa. A outra é que o potencial do software para reconhecer padrões aumentou exponencialmente nos últimos cinco anos ou mais. Agora você pode identificar uma pessoa não somente com base em uma foto, mas também no padrão de suas pernas e pés enquanto ela caminha."

"Esses desenvolvimentos reduziram as barreiras, é mais rápido e mais barato do que nunca ter armazenamento de dados em massa e processá-los. Tudo isso contribui para o potencial de reconhecer muitas pessoas muito rapidamente, em escala", alertou. "O que amplia o potencial de vigilância arbitrária em massa."

Esse é o lado obscuro da identificação biométrica moderna, algo que pode se tornar um problema maior em regimes autoritários, como os do Oriente Médio.

"O uso generalizado de sistemas de identificação biométrica, em conjunto com leis de privacidade fracas e um Estado de direito e proteções de direitos humanos fracos, abre a porta para abusos autoritários que as ferramentas de IA provavelmente agravarão", afirmaram os autores de um estudo de 2022 que analisa a inteligência artificial no Oriente Médio, publicado pelo Instituto Europeu do Mediterrâneo.

Transformação digital em andamento

As nações mais ricas da região, como os países do Golfo, estão entusiasmadas com a identificação biométrica. "Essas tecnologias são fundamentais à medida que a região, especialmente os países do Golfo, passa pela transformação digital", disse à DW Mohammed Soliman, diretor do programa de tecnologias estratégicas e segurança cibernética do Instituto do Oriente Médio, com sede em Washington.