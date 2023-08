Yevgeny Prigozhin: Rússia confirma morte de líder do Grupo Wagner

Além de Prigozhin, da lista de passageiros constavam seu vice, Dmitri Utkin, além de Sergei Propustin, Yevgeny Makaryan, Alexander Totmin, Valery Chekalov e Nikolai Matuseyev. Os tripulantes foram identificados como capitão Alexei Levshin, copiloto Rustam Karimov e comissária de bordo Kristina Raspopova.

Autoridades de aviação da Rússia informaram que, antes da queda, a aeronave do tipo Embraer Legacy, registrada no nome de uma das companhias de Prigozhin, estava voando há menos de meia hora, na rota entre a capital e São Petersburgo.

Acidente ou ato de retaliação?

Sob a responsabilidade do governador de Tver, Igor Rudenya, a Agência Federal de Transporte Aéreo da Rússia (Rosaviatsiya) iniciou uma investigação sobre o desastre, sob o Artigo 263 do Código Penal, que governa a segurança do tráfego e as operações do transporte aéreo russo.

Participantes do canal do Telegram "Grey Zone", ligado ao Grupo Wagner, afirmaram que o jato foi abatido pelas Forças Armadas russas – sem fornecer dados que confirmem a alegação. Um segundo avião comercial de propriedade de Prigozhin teria aterrissado em segurança na região de Moscou.