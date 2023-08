Em um mês, operação no Guarujá é uma das mais letais de SP - Ação deflagrada após assassinato de PM já deixou 22 mortos, se tornando a mais violenta desde o massacre do Carandiru. Especialistas criticam supostos abusos e falta de planejamento.Deflagrada após o assassinato do soldado da Rota Patrick Bastos Reis, a Operação Escudo, realizada pela Polícia Militar paulista na Baixada Santista, completa um mês nesta segunda-feira (28/08) e já é uma das mais letais da história de São Paulo. Com 22 mortos, a Escudo é a ação policial com mais mortes no estado desde o massacre do Carandiru, em 1992, que terminou com 111 detentos mortos.

De acordo com o balanço oficial divulgado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) do governo Tarcísio de Freitas (PR), em 28 dias de operação as forças policiais detiveram 621 pessoas. Entre elas, 236 eram foragidas da Justiça. A SSP afirma ainda que no período foram apreendidas 82 armas e 900 quilos de drogas, o que teria causado um prejuízo ao tráfico que passa dos R$ 2 milhões.

A letalidade das ações realizadas principalmente no Guarujá é o maior alvo de críticas da operação. Segundo a Ouvidoria das Polícias do Estado de São Paulo, das 22 mortes, em apenas três delas é possível confirmar que houve confronto entre policiais e suspeitos como alegado pela SSP.