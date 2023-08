Promotoria espanhola abre inquérito contra Rubiales

Os promotores da Audiência Nacional, a mais alta instância penal da Espanha, abriram o inquérito em vista da "natureza inequívoca" das declarações da jogadora e da necessidade de "determinar o significado legal" do caso. "Dadas as declarações públicas de Jennifer Hermoso, o ato sexual ao qual ela foi submetida por Rubiales não foi consensual", disse o tribunal, em nota.

A Promotoria anunciou que entrará em contato com a jogadora para lhe informar que "como vítima de um suposto delito de agressão sexual", ela tem direito a formalizar uma denúncia contra Rubiales, o que seria um passo fundamental para uma acusação formal.

Afastado pela Fifa

No sábado, a Fifa, órgão máximo do futebol mundial, determinou a suspensão provisória de Rubiales de todas as atividades relacionadas com o futebol, em nível nacional e internacional". A suspensão "estende-se por um período inicial de 90 dias e enquanto tramitar o processo disciplinar aberto por esta Comissão Disciplinar contra o senhor Luis Rubiales na quinta-feira, 24 de agosto", anunciou a entidade em comunicado. Pouco antes, Rubiales anunciara na Assembleia Geral Ordinária da RFEF que não renunciaria.

O presidente da Comissão Disciplinar da Fifa, o colombiano Jorge Iván Palacio, emitiu duas diretivas adicionais "através das quais ordena que Luis Rubiales se abstenha, ele próprio ou através de terceiros, de contatar ou tentar contatar Jennifer Hermoso, "a fim de preservar, entre outros fatores, os direitos fundamentais da jogadora".

A Comissão Disciplinar também esclareceu que não fornecerá mais informações sobre o procedimento disciplinar "até que seja tomada uma decisão final". A Fifa reiterou "seu compromisso absoluto em respeitar a integridade de todas as partes envolvidas e condena com o maior vigor todos os comportamentos contrários".