'Selvagens ou canibais': os 'zoológicos humanos' disfarçados de ciência

A exibição de pessoas "exóticas" era generalizada na Europa colonial: já no século 15, pessoas eram sequestradas das áreas colonizadas e, a partir do final do século 19, os chamados "zoológicos humanos" se tornaram um negócio lucrativo para seus operadores europeus. Sob o pretexto da ciência, essas exposições racistas demonstravam uma suposta "superioridade civilizacional" da Europa.



Nas colônias, as pessoas eram frequentemente atraídas para a Europa com falsas promessas, onde tinham que trabalhar em condições degradantes e eram apresentadas como "selvagens" ou canibais. No entanto, em muitos lugares, ainda hoje há pouca consciência pública sobre esse capítulo da história colonial.

Hamburgo, berço dos modernos "zoológicos humanos"

O empresário de Hamburgo Carl Hagenbeck foi um dos primeiros a transformar exposições raciais em um negócio com sua Völkerschau (exposição etnológica), que abriu em 1874. Sua empresa, que ainda hoje dirige o zoológico com o mesmo nome da família na cidade no norte da Alemanha, faturou com tais exposições até a década de 1930.