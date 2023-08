Trump usa problemas na Justiça para arrecadar milhões com doações

Mas Trump logo passou a explorar financeiramente o que para outros seria um vexame: camisetas, canecas, adesivos e outros itens com a imagem passaram a ser produzidos e distribuídos por sua equipe horas após a divulgação. No site da campanha, camisetas com a imagem e a legenda "Sem rendição!" são oferecidas a 34 dólares, canecas custam 25 dólares. Fabricantes independentes também têm tentado faturar com a imagem, lançando seus próprios produtos.

O próprio Trump desenterrou seu perfil no X (ex-Twitter), inativo desde 2021, para publicar uma versão da foto com as legendas "interferência eleitoral" e "nunca desista". A mensagem contém ainda um link para o site onde o ex-presidente pede doações, com valores sugeridos entre 24 e 3.300 dólares.

No site, há mais outra versão da foto, dessa vez acompanhada de um texto: "O povo americano sabe o que está acontecendo. O que aconteceu é uma caricatura de justiça e interferência eleitoral. A esquerda quer intimidar você para que não vote num político de fora que coloca o povo americano em primeiro lugar. [...] Se puder, por favor, faça uma contribuição para expulsar o picareta Joe Biden da Casa Branca e salvar a América durante este capítulo sombrio da história da nossa nação."

Em comunicado, o porta-voz da pré-campanha do empresário afirmou que "quase 20 milhões de dólares foram arrecadados nas últimas três semanas. Nesse período, Trump não só foi fichado na Geórgia como também formalmente indiciado na esfera federal por instigar a invasão do Capitólio por uma turba de extremistas, em 6 de janeiro de 2021.

Segundo sua pré-campanha, porém, as doações receberam um impulso com a divulgação da fotografia. Foram "7,1 milhões de dólares desde quinta-feira" e "4,18 milhões de dólares" no sábado, configurando a maior arrecadação de fundos "em um dia, em toda a campanha", escreveu o porta-voz Steven Cheung. A informação não pôde ser verificada de forma independente. Na plataforma X, Cheung pediu à mídia que "continue mostrando" a foto, adicionando uma versão da imagem em maior resolução.