Zelenski não descarta eleições na Ucrânia em 2024 - Presidente ucraniano afirma que precisa de ajuda financeira do Ocidente para arcar com custos do processo eleitoral.O presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, afirmou neste domingo (28/08) que as eleições gerais no país, que deveriam ocorrer no próximo ano, podem ser realizadas apesar da Lei Marcial decretada no país

Zelenski, porém, afirmou que é necessária a ajuda do Ocidente para financiar os custos do processo eleitoral. Além disso, o Parlamento ucraniano precisará aprovar a realização do pleito. Outro pré-requisito citado por ele é a necessidade de haver garantias para o comparecimento em massa dos eleitores às urnas.

"Não vou gerar dívidas para realizar as eleições; também não vou retirar o dinheiro destinado para os armamentos e colocar nas eleições", afirmou. "Mas, se receber apoio financeiro, se os parlamentares se derem conta de que é algo que precisamos fazer, então que mudemos rapidamente a legislação e, mais importante, assumamos juntos os riscos."