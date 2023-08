Assédio a jogadora: mulheres não podem nem comemorar

Investigação e solidariedade

Mesmo assim, o movimento contra Rubiales e em solidariedade à jogadora só cresce e se espalha pelo mundo.

Ontem, a Promotoria Pública da Espanha abriu um inquérito para investigar o dirigente por possível delito de agressão sexual. No sábado, a Fifa anunciou que ele seria suspenso por 90 dias de suas atividades. Mas espera aí? Só isso, Fifa? Isso não parece punição, mas um castigo leve para um "garoto" que fez uma bobagem (sic).

Enquanto isso, as jogadoras campeãs do mundo fazem uma espécie de rebelião. Todas as atletas do time espanhol avisaram que não pisarão em campo enquanto o dirigente não renunciar. Onze integrantes da comissão técnica da seleção vencedora se demitiram.

Muitos de seus colegas homens apoiam as moças. No sábado, jogadores do Sevilla usaram uma camiseta com a inscrição "SeAcabó" (acabou) em apoio às colegas.

O caso chegou ao governo. Enquanto ministras se manifestaram em apoio às mulheres, o primeiro-ministro do país, Pedro Sanchez, disse que as desculpas do dirigente não eram o suficiente e lamentou: "nosso país ainda tem um longo caminho a percorrer em termos de igualdade e respeito e na equiparação de direitos entre mulheres e homens."