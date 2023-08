Cientistas desafiam tese da África como berço da humanidade - Novas pesquisas sobre o fóssil do Anadoluvius turkae, de 8,7 milhões de anos, põem em cheque consenso sobre a origem dos primeiros humanos ao sustentar que os macacos antropomorfos evoluíram na Europa antes de migrar.Um fóssil de ao menos 8,7 milhões de anos de idade encontrado na Turquia pôs em cheque a famosa hipótese de que os símios e os humanos vieram da África, sugerindo que os hominídeos, na verdade, teriam sua origem na Europa.

A conclusão é de um estudo publicado recentemente na revista especializada Communications Biology, que coloca o chamado Anadoluvius turkae como parte da árvore evolutiva que gerou chimpanzés, bonobos, gorilas e humanos.

Embora a tese sobre a origem dos primeiros símios e humanos no continente africano seja amplamente aceita, os autores do estudo sustentam que os antepassados de ambos vieram da Europa e do Mediterrâneo oriental antes de migrar para a África cerca de sete a nove milhões de anos atrás.