Como vai funcionar a tributação de super-ricos

Quem será afetado

Os fundos exclusivos são aqueles em que há um único cotista. Eles exigem investimento mínimo de R$ 10 milhões, com custo de manutenção anual de até R$ 150 mil – justamente por isso são conhecidos como fundos dos super-ricos, de onde vem o nome da MP.

Segundo estimativas do governo federal, existem 2,5 mil brasileiros com recursos aplicados nesses fundos, que acumulam mais de R$ 756 bilhões e respondem por 12,3% dos fundos no país.

Como vai funcionar a taxação

A MP prevê que esse grupo específico de pessoas seja taxado com uma alíquota de 15% a 22,5% de Imposto de Renda (IR) sobre os rendimentos uma vez a cada semestre, por meio do mecanismo chamado "come-cotas", a partir do ano que vem.

Atualmente, os fundos exclusivos pagam IR, mas apenas no momento do resgate e com tabela regressiva (quanto mais tempo de aplicação, menor o imposto). Ou seja: até agora, para o dinheiro não sacado, não havia cobrança periódica.