Europa se une para esclarecer assassinatos de 22 mulheres

Vítimas podem ser de fora da região

Nos 22 casos, entretanto, o BKA presume que as mulheres assassinadas vieram do Leste Europeu, África ou Ásia, e não passaram a maior parte da vidas no Estado onde foram mortas. Para Allendorf, o fato de não haver registro de seu desaparecimento é, no mínimo, uma indicação de que elas não tiveram contatos mais intensos na Bélgica, Holanda ou Alemanha.

Ela enfatiza que o foco inicial da campanha não é a identificação dos criminosos, mas das vítimas: "Não devemos nos esquecer que a identificação da vítima também é, naturalmente, uma questão de notificar os parentes. Para nós, é um critério muito importante as famílias terem a oportunidade de velar essas mulheres, mães ou filhas, e que as vítimas não fiquem em sepulturas anônimas."

Novas possibilidades tecnológicas

O fato de "casos arquivados" ainda poderem ser resolvidos depois de décadas tem muito a ver com as novas possibilidades tecnológicas. No caso da Identify Me, as vítimas da Alemanha finalmente receberam um rosto: a chamada reconstrução de tecido mole facial foi realizada em institutos altamente especializados. a partir dos crânios encontrados, explica Allendorf. Dessa forma, o público agora pode "visualizar" e, eventualmente, reconhecer as vítimas.