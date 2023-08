Execução de nazistas pela Resistência foi crime de guerra? - Confissão tardia de ex-membro da Resistência francesa que testemunhou execução em massa de prisioneiros alemães em 1944 desencadeia busca por restos mortais e desperta lembranças sombrias numa região rural da França.No fim de 2019, um diretório local da Associação Nacional dos Antigos Combatentes e Amigos da Resistência (ANACR), em grupo francês que preserva a memória da luta contra a ocupação nazista na Segunda Guerra Mundial, estava caminhando para o encerramento da sua assembleia geral, que reunia principalmente aficionados por história e familiares de antigos combatentes falecidos.

Era uma reunião de rotina na região rural de Corrèze, um departamento no centro da França famoso pela oposição feroz aos invasores alemães durante o conflito. Tudo se encaminhava de forma previsível, quando, súbito, o presidente honorário do diretório Edmond Réveil – o último combatente da Resistência ainda vivo do departamento – anunciou que tinha algo para partilhar.

Hoje com 98 anos e morador bastante conhecido do vilarejo de Meymac, Réveil contou ter testemunhado a execução sumária de dezenas de prisioneiros alemães por seus companheiros da Resistência, no penúltimo ano da guerra.