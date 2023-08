Promotores arquivam investigação contra líder do Rammstein

Investigação começou em junho

A investigação foi aberta em junho, depois de várias mulheres terem afirmado nas redes sociais que tinham sido drogadas e recrutadas para fazer sexo com Lindemann, de 60 anos, em festas pós-show do Rammstein. Lindemann negou as acusações, com seus advogados chamando-as de "falsas, sem exceção".

O escritório de advocacia Schertz Bergmann, com sede em Berlim, saudou o arquivamento da investigação, dizendo que isso serve de confirmação de que não "há provas ou indícios suficientes de alegada prática de crimes sexuais por nosso cliente". A empresa acrescentou que seriam tomadas medidas legais contra as alegações feitas contra Lindemann.

O escândalo eclodiu depois que uma jovem irlandesa postou nas redes sociais que havia sido drogada e abusada por Lindemann em uma festa nos bastidores de um show da banda em Vilnius, na Lituânia.

Uma onda de histórias semelhantes surgiu em plataformas como Twitter, Instagram e YouTube. O alvoroço em torno das acusações levou ao cancelamento de várias festas pós-show nos espetáculos do Rammstein e também levou a gravadora Universal Music a abandonar seu marketing para a banda. Houve protestos contra os shows da banda em cidades como Berlim e Munique.

Rammstein, uma banda de metal industrial fundada em 1994, é conhecida por riffs de guitarra, travessuras que quebram tabus e shows teatrais cheios de pirotecnia. Suas canções tratam de assuntos que vão do canibalismo à necrofilia, e o próprio nome da banda evoca o desastre do show aéreo de Ramstein em 1988, que matou 70 pessoas e feriu mais de mil.