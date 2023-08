Refrigeração urbana em vez de ar-condicionado

Além disso, o frio também pode ser gerado através de calor. Em Viena, por exemplo, o calor residual de uma usina de incineração de resíduos alimenta um sistema de refrigeração de absorção. Munique também está investindo nessa tecnologia, e o calor para alimentar os equipamentos virá de uma profundidade de mais de 1.800 metros a partir de meados de 2024: esfriamento urbano com energia geotérmica profunda.

A tecnologia de absorção já é amplamente usada. Geladeiras de motorhomes funcionam de acordo com este princípio e geram frio através da queima de gás propano e, portanto, não necessitam de eletricidade para o seu funcionamento.

Através da combinação inteligente de diferentes tecnologias, fontes de refrigeração naturais e calor residual existente, os sistemas de refrigeração urbana normalmente requerem bem menos eletricidade. Em Munique, a economia gerada por esses sistemas em comparação com equipamentos descentralizados fica "entre 50% e 70%", informa Dworschak.

Economia de energia

As redes de refrigeração urbana, tal como as grandes redes de aquecimento urbano, porém, apresentam algumas desvantagens. Os custos de investimento são elevados, tubulações são instaladas no subsolo da cidade, e depois os edifícios têm que ser conectados. Além disso, parte do resfriamento ou aquecimento é perdida durante o transporte pelas longas tubulações no solo. Estas perdas são particularmente elevadas quando o tempo é excessivamente frio ou quente.