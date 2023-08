Alemanha: sistemas de IA favorecem discriminação programada

ADMs são máquinas ou softwares encarregadas de, com base nos dados fornecidos, calcular números que servem de base a uma decisão, "aprendendo autonomamente" (self-learning) nesse processo. Ferda Ataman enumerou exemplos típicos da utilização deste tipo de ferramenta: processos de seleção de emprego, empréstimos bancários, obtenção de seguros ou concessão de benefícios como assistência social.

Especificamente, o relatório alerta que a qualidade das decisões digitais depende em grande parte dos dados introduzidos. E não está claro que estes sejam isentos de erros ou mesmo adequados para sua finalidade. "Por isso precisamos de regras claras e abrangentes", reivindica Ataman.

Histórias distópicas do gênero já são conhecidas. Em 2019, mais de 20 cidadãos da Holanda sofreram os efeitos da utilização incorreta dessa tecnologia supostamente incorruptível, ao ser injustamente obrigados a devolver benefícios sociais, sob ameaça de multa. Um algoritmo discriminatório no software foi parcialmente responsável pela decisão, afetando sobretudo os portadores com dupla cidadania.

"Caixa preta"

Para evitar tais casos discriminatórios, Ferda Ataman pleiteia mais transparência por parte das empresas, permitindo aos afetados obterem informações sobre os dados utilizados e o funcionamento do sistema. No relatório, elaborado pelos juristas Indra Spiecker e Emanuel V. Towfigh, o caráter dos sistemas baseados em IA é classificado como uma "caixa preta". Ou seja, é praticamente impossível os afetados identificarem as causas da discriminação.