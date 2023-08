Caso Zanin: até que ponto vai o "Lula paz e amor 2.0" - Quando Lula saiu vitorioso em outubro, prometeu superar a divisão e a polarização. Porém, ao nomear Cristiano Zanin Martins para o STF, ele deixa claro que está aberto a vinganças pessoais.É sempre aconselhável ouvir Wálter Fanganiello Maierovitch. Por ocasião da nomeação de Cristiano Zanin Martins como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), o advogado de 74 anos colocou o dedo na ferida. Quanto a Zanin, disse, "nós estamos muito mal informados a respeito dele". Lula, segundo ele, indicou Zanin por motivos pessoais, o que Maierovitch considera inconstitucional.

Mas esse não foi, para Maierovitch, o maior problema com a nomeação do advogado de Lula para o cargo no Supremo. "Não se sabe o que ele pensa das coisas, é surreal...ele representa o povo, mas o povo não sabe o que ele pensa." Agora o povo está lentamente percebendo em que direção as decisões de Zanin estão indo. E isso não torna as coisas melhores. Muito pelo contrário.

As críticas abertas às primeiras decisões de Zanin como ministro do Supremo vieram particularmente da ala progressista do PT. Nas redes sociais, pode-se até ler que Zanin seria uma escolha ainda mais decepcionante de Lula do que Dias Toffoli. Este foi primeiro assessor jurídico da CUT e do PT antes de trabalhar com José Dirceu na Casa Civil. Lula finalmente o nomeou para o STF em 2009. Mais tarde, Toffoli sequer se referiu ao golpe de 1964 como tal. Em vez disso, falou em "revolução" e "movimento". Em suma, não pode haver maior insulto a Zanin do que dizer que ele é uma escolha ainda pior que Toffoli.