Estudo revela insatisfação dos alemães com educação escolar

O resultado representa uma queda significativa em comparação à mesma pesquisa realizada em 2014, quando 38% dos participantes avaliaram o ensino em seus estados com as duas notas mais altas.

Quase quatro em cada cinco entrevistados (79%) avaliam que a educação escolar foi negativamente impactada pela pandemia de covid-19. A ampla maioria relatou problemas como a falta de professores (77%), de recursos financeiros (68%) e a inércia do sistema (66%) como sendo os maiores problemas enfrentados pelas escolas alemãs.

Mais alunos com dificuldades

Ao mesmo tempo, um estudo da Nova Iniciativa Social e de Livre Mercado (INSM), um think tank ligado ao instituto econômico alemão IW, alertou para o aumento do número de alunos com dificuldade de aprendizado nas escolas do sistema de educação do país.

A INSM analisou testes de leitura e de compreensão auditiva de alunos do quarto ano do ensino fundamental entre 2011 e 2021, e concluiu que a Baviera é o único estado onde houve progressos mínimos, com a segunda melhor avaliação entre os 16 unidades federativas. O melhor resultado foi registrado no estado da Saxônia, e os dois piores, em Berlim e Bremen.

Segundo o estudo, a queda, de modo geral, é particularmente alta entre as crianças oriundas de famílias com baixo nível de educação escolar ou de origem migratória.