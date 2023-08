EUA e Rússia inauguravam o "telefone vermelho" há 60 anos

Dez meses após a crise dos mísseis, no dia 30 de agosto de 1963, o chamado "telefone vermelho", a linha direita entre Washington e Moscou, entrou em operação. Não era, porém um telefone, mas sim, um telex – um sistema que enviava mensagens escritas. Mesmo naquela época, essa técnica já era tida como antiquada. "Mas, ao contrário do telefone, era à prova de escutas", destaca o historiador Bernd Greiner.

Isso era algo muito importante para as duas superpotências. "Eles queriam assegurar que nenhuma outra parte, quem quer que fosse, pudesse espioná-los", acrescenta Greiner. A primeira frase enviada como teste pelos EUA à URSS parece codificada – e realmente era: "A rápida raposa marrom pulou sobre as costas do cão preguiçoso 1234567890".

Por que a falta de sentido? Porque no inglês original essa frase continha o alfabeto completo e todos os dígitos utilizados no idioma.

"Sinal de tranquilidade para o mundo"

No início, a linha direta não era um telefone, muito menos vermelho, como é retratada em alguns filmes. É por isso que Bernd Greiner, um americanista especialista em Guerra Fria, diz se tratar de um gesto simbólico. "Era um sinal externo para tranquilizar o mundo de que o valor da comunicação mútua de emergência havia sido compreendido, e que não queriam deixar as coisas irem tão longe, como a situação de ameaça do outono de 1962."

Greiner menciona as falas do então presidente dos EUA, John F. Kennedy, e de seu secretário de Defesa, Robert McNamara: "vivenciamos o limite da nossa margem de manobra". A lição aprendida com a crise dos mísseis de 1962, portanto, foi a seguinte: não houve gestão nesta crise, ficou-se na dependência do acaso e da boa vontade da outra parte. Por isso, foi necessário encontrar outros meios e formas de comunicação.