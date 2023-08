Furacão Idalia atinge Flórida e avança para outros estados dos EUA - Tempestade deixa milhares de residências sem energia elétrica e leva ao cancelamento de mais de mil voos. Presidente Biden anuncia envio de ajuda e diz que "ninguém pode mais negar os impactos da crise climática".O furacão Idalia atingiu com força a Flórida e outros estados da Costa Leste dos Estados Unidos nesta quarta-feira (30/08), deixando centenas de milhares de pessoas sem energia elétrica e forçando o cancelamento de mais de mil voos. Milhares de pessoas deixaram a região do estado chamada de Big Bend, onde a tempestade atingiu inicialmente o território americano.

Após causar devastação e quedas de energia em Cuba, a tempestade ganhou força sobre as águas quentes do Golfo do México e passou a gerar ventos de mais de 200 quilômetros por hora, além de chuvas torrenciais, e foi elevada a ciclone de categoria 3 ao se aproximar do litoral da Flórida.

A maioria dos 21 milhões de habitantes do estado estava sob alertas de furacão e de tempestades, assim como na Carolina do Sul, Carolina do Norte e Georgia.