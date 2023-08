Gregos culpam migrantes em maior incêndio da história da UE

No nordeste do país, na fronteira com a Turquia, uma área de 770 quilômetros quadrados foi engolida pelas chamas. O hospital universitário da capital provincial Alexandrópolis, não muito longe dos olivais de Kelidou, teve de ser evacuado quando as chamas alcançaram seu terreno. Escolas e edifícios residenciais foram danificados, e vários voluntários ficaram feridos no combate às chamas.

Sem prevenção não há solução

"Felizmente o antigo olival não pegou fogo, um dos olivais mais antigos do Mediterrâneo. São mais de 2 mil árvores, todas com mais de mil anos”, relata Kelidou, aliviada. No entanto, o mundo mudou repentinamente para ela. Mesmo antes do incêndio, a crise climática e a inflação já pressionavam os negócios. Agora, ela e outros olivicultores afetados têm de plantar novas árvores – Kelidou estima que demorará 20 anos até que produzam quantidades normais de frutos. A região na fronteira turco-grega é considerada economicamente fraca, e os incêndios deverão agora agravar ainda mais a situação.

Kelidou tem raiva – das autoridades e sobretudo dos políticos. "Evacuações não podem ser a única solução!" Tal como outros afetados, ela não quer simplesmente abrir mão de sua propriedade, mas apela a uma melhor prevenção contra incêndios. "Não trabalho nos bombeiros e não sou engenheira florestal, mas quando há um incêndio em todo o país, é preciso haver capacidade de se prever melhor o que precisa ser feito."

Reserva natural em chamas