Interpol busca pistas sobre criança achada morta na Alemanha - Corpo de menino de cerca de cinco ou seis anos foi encontrado em rio há mais de um ano. Até agora, ele não foi identificado.A polícia alemã e a Interpol buscam informações para tentar identificar uma criança encontrada morta no rio Danúbio, na Alemanha, no ano passado. O corpo do menino foi encontrado em 19 de maio de 2022, perto de Grossmehring, no estado da Baviera, preso a um bloco de pedra e embrulhado em papel alumínio.

Em comunicado, a Interpol disse que procura por pistas para "determinar as circunstâncias suspeitas que rondam essa morte".

Os resultados da investigação, até agora, sugerem que o menino provavelmente passou um tempo fora da Alemanha.