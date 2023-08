Militares alegam ter tomado o poder no Gabão - Grupo fez o anúncio em um canal de TV e disse ter dissolvido "todas as instituições democráticas do país" e deposto o presidente recém-reeleito, Ali Bongo Ondimba, no poder há 14 anos.Um grupo de militares do Gabão anunciou na madrugada desta quarta-feira (30/08) a tomada do poder e a dissolução de todas as instituições democráticas do país, além da anulação das eleições presidenciais de sábado, que haviam reelegido para um terceiro mandado Ali Bongo Ondimba, no poder há 14 anos.

O anúncio foi feito no Gabon 24, canal de televisão da presidência do Gabão, por um grupo de cerca 12 militares da gendarmerie e de outras forças. Eles justificaram a tomada de poder devido a um governo "irresponsável e imprevisível que resulta numa deterioração contínua da coesão social que corre o risco de levar o país ao caos".

O militar que leu o discurso, alegando falar em nome de um "Comitê de Transição e Restauração Institucional", disse também que todas as fronteiras do país seriam fechadas "até nova ordem".