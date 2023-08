Rover indiano confirma presença de enxofre e oxigênio na Lua

A missão começou há mais de um mês, com um custo estimado de 75 milhões de dólares. O pouso do modulo lunar indiano perto do polo sul da Lua ocorreu poucos dias depois de o Luna-25, da Rússia, espatifar-se na superfície lunar quando rumava para a mesma região. Essa teria sido a primeira missão lunar russa a pousar no satélite após uma lacuna de 47 anos.

O chefe da agência espacial estatal Roscosmos atribuiu o fracasso à falta de experiência, devido à longa pausa na pesquisa lunar que se seguiu à última missão soviética à Lua em 1976.

Ativa desde a década de 1960, a Índia lançou satélites próprios e para outros países, além de colocar um na órbita de Marte em 2014. A Índia está planejando para 2024 sua primeira missão à Estação Espacial Internacional, em colaboração com os Estados Unidos.

