A lacuna que afasta a ciência do povo no Brasil

Eu, claro, tentava argumentar com a "voz da razão". Temo dizer que perdia quase todas as batalhas. Talvez meu poder de oratória não estivesse tão afiado, mas eu sentia que para ganhar eu simplesmente precisava que eles confiassem plenamente no que diziam nossos pesquisadores e cientistas e isso não iria ocorrer. A razão é simples: eles não foram necessariamente formalmente apresentados e, de fato, não havia uma relação de confiança. Na verdade, infelizmente, não havia relação alguma e eu entendia claramente isso.

Aqui vale deixar claro: em nenhuma vírgula eu estou questionando os resultados, a validade ou a seriedade de nossa ciência. Entendo claramente sua importância para o desenvolvimento do país, para a saúde e bem estar do povo, para a educação e tecnologia, para a infraestrutura e tudo o que você pode estar pensando.

Inclusive, como já relatei em um texto, nossos pesquisadores, sobretudo a galera que está na pós-graduação, merecem nada menos do que a nossa gratidão. Dado o quanto se dedicam e produzem e o quanto, por outro lado, são desvalorizados.

Neste texto minha discussão é objetiva: há no país uma lacuna gigantesca entre a ciência e o povo. Dentro do conjunto de momentos em que o construir científico tem a participação do povo, a maioria deles segue um padrão como: a aplicação de questionários ou entrevistas em uma comunidade para colher dados ou perspectivas. Depois esses agentes voltam para as universidades, escrevem um artigo, o publicam e nunca mais retornam para as comunidades.

Assim, em algum nível e mesmo que não propositalmente, há uma certa subestimação do potencial do povo de contribuir com a nossa produção acadêmica e as pessoas se sentem excluídas.

O potencial do povo