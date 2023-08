Chile lança investigação sobre desaparecidos da ditadura

No início desta semana, o Departamento de Estado dos EUA desclassificou os briefings apresentados a Richard Nixon, o presidente americano na época, em 8 e 11 de setembro (dia do golpe de Estado chileno). Os relatórios mostram como ele foi informado sobre o golpe iminente no Chile, que fez parte da onda de ditaduras militares na região na década de 1970.

Documentos encontrados nos EUA também revelaram o apoio ativo do então governo brasileiro na execução do golpe militar no Chile.

Legado de abusos

Pinochet tomou o poder num golpe de Estado sangrento apoiado pelos EUA em 11 de setembro de 1973 e permaneceu governando até 1990.

Durante a sua ditadura, cerca de 40.175 pessoas foram executadas, detidas ou desapareceram ou foram torturadas como prisioneiras políticas, segundo o Ministério da Justiça do Chile. Segundo os relatórios governamentais, das 1.469 vítimas de desaparecimentos forçados, 1.092 foram detidas secretamente e 377 foram executadas.

Pinochet morreu em 2006, aos 91 anos, e nunca foi condenado pelos crimes cometidos durante o período que comandou o Chile. Muitos têm pressionado o governo por mais respostas e pela responsabilização dos envolvidos nos crimes da ditadura.